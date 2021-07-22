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Дата рождения: 24 января 1991 г.

Рост: 173 см

Вес: 64 кг

Дебют: «Тише! Красавчики играют» (닥치고 꽃미남 밴드), 2012 г.





Актёр Ким Мин Сок родом из Пусана. Воспитанием мальчика занималась его бабушка. В юности подрабатывал в ресторане японской кухни. Благодаря помощи хозяина заведения получил ряд сертификатов по приготовлению блюд корейской, японской и европейской кухонь. Вскоре молодой человек решил для себя, что станет актёром. Он долгое время снимался в эпизодичных ролях, параллельно подрабатывая развозчиком посылок. В 2011 году Ким Мин Сок принял участие в телешоу Superstar K3. На следующий год снялся в сериале «Тише! Красавчики играют», а в 2016 году получил небольшую роль в сериале «Потомки солнца» (태양의 후예). Затем последовал ряд ролей в популярных сериалах «Обвиняемый» (피고인) и «Врачи» (닥터스). За роль в последнем был отмечен премией в области искусства «Пэксан» (백상예술대상) в номинации «Новичок года». В общей сложности актёр снялся в 17 сериалах и четырёх фильмах. Первую главную роль получил в фильме «Акула: Начало» (샤크: 더 비기닝), премьера которого состоялась в июне 2021 года.