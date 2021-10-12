Сценарист Ким Ын Хи о сериале «Гора Чирисан»





Показ одного из ожидаемых сериала текущего года «Гора Чирисан» (지리산) телеканала tvN стартует в субботу, 23 октября. Интерес к сериалу объясняется участием звёздного состава: актрисы Чон Чжи Хён (전지현), актёра Чу Чжи Хуна (주지훈), продюсера сериала «Гоблин» (도깨비) Ли Ын Бока (이응복) и известного сценариста Ким Ын Хи (김은희). В своём недавнем интервью Ким Ын Хи поделилась своими впечатлениями от работы над сериалом. В последние годы она работала над сценариями, в которых преобладают жесткие сцены, возможно, поэтому «Гора Чирисан» стал для неё своего рода отдыхом для души. Мне очень хотелось написать сценарий о лесниках, спасающих жизни людей в лесу, рассказывает Ким Ын Хи. Именно лесники должны быть привлечены к работе в условиях дикой природы, ведь только они хорошо знакомы с особенностями местности, что очень важно для спасения жизни людей. Отвечая на вопрос о том, почему именно гора Чирисан стала местом развития событий, Ким Ын Хи отметила её географические особенности. Ей хотелось выбрать такую гору, на вершину которой необходимо восходить несколько дней. В голове возникла ассоциация между горой Чирисан и местом, где можно в одиночестве подумать над своими проблемами: кто-то приходит сюда в большом отчаянии, кто-то – чтобы найти смысл жизни. Ким Ын Хи питает большую надежду на то, что телезрителям понравится её сценарий. Надеюсь, сериал будет интересным, добавила она.