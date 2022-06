Чон Гук из BTS и Чарли Пут записали совместную песню

ⓒ YONHAP News

Участник группы BTS (방탄소년단) Чон Гук (정국) 24 июня представит новую песню, записанную с певцом и автором песен Чарли Путом. Их совместная работа получила название «Влево и вправо» (Left and Right). Ранее, 17 июня, американский артист поделился со своими поклонниками видео в социальной сети TikTok, снятым вместе Чон Гуком. Представленный видеоролик содержит куплет из новой песни. Знакомство участников BTS с Чарли Путом произошло в 2018 году, во время проведения церемонии MBC Plus X Genie Music Awards. Мероприятие было организовано компанией MBC Plus совместно с музыкальной платформой Genie Music. Южнокорейские певцы признались в том, что являются поклонниками творчества Чарли Пута. Чон Гук, в частности, исполнил кавер-версию его песни We don't talk anymore.