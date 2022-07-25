Группа BLITZERS представила третий мини-альбом

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Южнокорейский бой-бэнд BLITZERS (블리처스), дебютировавший в мае 2021 года, 20 июля представил третий мини-альбом WIN-DOW (윈-도우). В новую пластинку вошли шесть музыкальных дорожек, включая титульный трек под названием «Ударим по басам» (Hit The Bass). Песня написана в жанре хип-хопа. Среди её особенностей - мощный вокал в сочетании с ярким рэп-исполнением. Слова к песне были написаны участниками группы. Стоит добавить, что клип к титульному треку был снят в Пакистане. Таким образом, участники BLITZERS стали первыми в истории K-POP исполнителей, чей клип был снят в этой стране. Группа BLITZERS в составе из семи певцов дебютировала в 12 мая 2021 года, представив первый мини-альбом CHECK-IN. В октябре того же года состоялся релиз второго мини-альбома SEAT-BELT. Предпоследняя работа группы, сингл BOBBIN, вышла в начале января 2022 года. В настоящее время группа выступает в составе продюсерского агентства WUZO ENTERTAINMENT.