Красные туфли (7) 꿈 깨요

Диалог недели

태길 (Тхэ Гиль): 둘로 깔끔하게 갈라지면 그땐...그땐 우리

Тхэ Гиль: Если палочки точно разделяться на две, тогда… Тогда мы…

수연 (Су Ён): 그땐 뭐요. (마음) 사귀자구?

Су Ён: Тогда что? Начнем встречаться?

태길 (Тхэ Гиль): 뽀뽀하는 겁니다. 어때요?

Тхэ Гиль: Мы поцелуемся. Ну как?

수연 (Су Ён): !! (마음) 미쳤나봐!!! 무슨 진도를 마구마구 건너 뛰어?! 아우 진짜.

Су Ён: Ты с ума сошёл! Как можно так перескакивать все предыдущие этапы?! Ужас.

아우 몰라! 나 배고파요. 빨리 줘요.

Ничего не знаю! Я голодна. Дай скорее мне поесть.

태길 (Тхэ Гиль): 그럼 오케이죠?

Тхэ Гиль: Так значит, ты согласна?

수연 (Су Ён): 칫! 꿈 깨요. 어차피 그거, 불량이라 백퍼 부러져요.

Су Ён: И не мечтай! В любом случае, эти палочки бракованные, они точно не разделятся аккуратно.





Фраза недели

꿈 깨요

[Кум-ккэё]

И не мечтай / Мечтать не вредно / Размечтался





Примеры

☞ - 오늘 12시까지 라디오 원고 3개를 쓸 수 있을까?

- 야, 꿈 깨. 지금 시간이 몇신데…

«- Думаешь, я успею сегодня до 12 написать три текста для радио?

- И не мечтай, ты время видела?»





Другие выражения

☞ 백퍼

«Сто процентов / точно / стопудов»

☞ 백퍼센트

«Сто процентов / точно / стопудов»





Примеры

☞ 그러면 아냐한테 백퍼 혼나.

«Ну тогда тебе стопудов достанется от Ани».



