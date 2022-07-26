Красные туфли (7) 꿈 깨요

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2022-07-26
#Говорим как герои сериалов l 2022-07-25
Диалог недели
태길 (Тхэ Гиль): 둘로 깔끔하게 갈라지면 그땐...그땐 우리
Тхэ Гиль: Если палочки точно разделяться на две, тогда… Тогда мы…
수연 (Су Ён): 그땐 뭐요. (마음) 사귀자구?
Су Ён: Тогда что? Начнем встречаться?
태길 (Тхэ Гиль): 뽀뽀하는 겁니다. 어때요?
Тхэ Гиль: Мы поцелуемся. Ну как?
수연 (Су Ён): !! (마음) 미쳤나봐!!! 무슨 진도를 마구마구 건너 뛰어?! 아우 진짜.
Су Ён: Ты с ума сошёл! Как можно так перескакивать все предыдущие этапы?! Ужас.
아우 몰라! 나 배고파요. 빨리 줘요.
Ничего не знаю! Я голодна. Дай скорее мне поесть.
태길 (Тхэ Гиль): 그럼 오케이죠?
Тхэ Гиль: Так значит, ты согласна?
수연 (Су Ён): 칫! 꿈 깨요. 어차피 그거, 불량이라 백퍼 부러져요.
Су Ён: И не мечтай! В любом случае, эти палочки бракованные, они точно не разделятся аккуратно.
Фраза недели
꿈 깨요
[Кум-ккэё]
И не мечтай / Мечтать не вредно / Размечтался
Примеры
☞ - 오늘 12시까지 라디오 원고 3개를 쓸 수 있을까?
- 야, 꿈 깨. 지금 시간이 몇신데…
«- Думаешь, я успею сегодня до 12 написать три текста для радио?
- И не мечтай, ты время видела?»
Другие выражения
☞ 백퍼
«Сто процентов / точно / стопудов»
☞ 백퍼센트
«Сто процентов / точно / стопудов»
Примеры
☞ 그러면 아냐한테 백퍼 혼나.
«Ну тогда тебе стопудов достанется от Ани».
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-26 14:55:17
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