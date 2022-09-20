Рассказ «Самое большое шоу на Земле» писательницы Ким Хи Сон

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Когда я вышел из-за толстой металлической двери убежища, в ослепительном свете кружились бесчисленные прекрасные лепестки самых разных цветов. Я поднял голову и вдруг увидел в небе над городом гигантскую летающую тарелку, а то, что я принял за лепестки, оказалось кусочками цветной бумаги, которые сыпались прямо с неба.

Почему же летающая тарелка остановилась именно в этом маленьком городе провинции Канвондо? Мнения жителей расходились. Кто-то считал, что это как-то связано с расположением поблизости военных баз, а кто-то придерживался мнения, что выбор летающей тарелки ничем не обусловлен.









Несколько лет назад тот самый историк-любитель начал проводить интервью с разными жителями города, которые когда-то давно стали свидетелями летающей тарелки. Но возможно его работа не имела необходимости и значимости. В последнее время всё больше учёных публиковали результаты исследований, допускавших, что пришествие летающей тарелки могло быть своего рода фикцией.





몇 년 전부터 그 아마추어 사학자는 오래 전 비행접시를 목격했던

각계각층의 시민들을 대상으로 인터뷰를 진행해 오고 있었다.

그러나 어쩌면 그의 작업은 불필요하고도 무의미한 일일지도 몰랐다.

최근 들어 점점 많은 학자들이 당시 일어났던 W시의 비행접시 사건이

그저 하나의 허구에 불과할지도 모른다는 연구 결과를

속속 발표하고 있기 때문이다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Этот рассказ заставляет нас задуматься о жизни и истории. Действительно происходило ли всё так, как записано в хрониках? Для жителей города W всё было совершенно очевидно. Они рассказывали об увиденном, чтобы предоставить более точные доказательства. Но со временем в истории эти события сохранились как групповой гипноз жителей города. Другими словами, правда стала ложной. Такая концовка наводит читателя на мысль о том, что даже исторические записи, которые претендуют на достоверность, могут содержать ложные вещи. Какие-то события могут быть окружены как настоящими новостями, так и ложными, кто-то может описывать и интерпретировать события ради собственного удобства. Концовка произведения призывает человечество ещё больше стремиться к истине.









В академических кругах город W и коллективное впадение в гипноз его жителей уже добавили в список трагических и вместе с тем комедийных исторических событий.

Тем не менее, в архивных записях неизвестного историка всё по-прежнему описывалось как реальное событие и явная правда. Как бы то ни было, закончив основную работу над материалами интервью, историк написал на последней странице такой комментарий и закрыл папку:

«Если бы тогда летающая тарелка, появившаяся в воздухе над городом W, совершила нападение и разразилось бы нечто вроде войны миров, это событие запомнилось бы в истории по-другому. Но, к сожалению или к счастью, тарелка спокойно исчезла, после чего привычная жизнь бесконечно текла своим чередом. Как и всё обыденное, прошлое забылось, а случившееся превратилось в вымысел. После окончания событий всё в конечном итоге осталось несвершившимся».





물론 이미 학계에선, 주민 전체가 집단 최면 상태에 빠져들었던

비극적이고도 희극적인 역사적 사건의 증례 목록에

W라는 도시의 이름을 추가한 상태였다.





하지만 그럼에도 불구하고, 무명의 사학자가 남긴 기록물 속에서

그 모든 일은 여전히 실재했던 사건이자 생생한 진실처럼 보인다.





어쨌든 그는 인터뷰 자료들에 대한 대충의 정리를 끝내고

맨 마지막 장에 아래와 같은 코멘트를 적은 다음 파일을 덮었다.





‘만약 그 때 W시 상공에 나타난 비행접시가 공격을 감행했다면,

그래서 우주전쟁 비슷한 사태라도 벌어졌다면,

사건은 다른 식으로 기억됐을지도 모른다.

그러나 불행인지 다행인지 비행접시는 조용히 사라졌고,

그저 평온한 일상이 한 없이 계속됐을 뿐이다.

모든 평범함이 그렇듯 과거는 잊혀갔고,

사람들이 겪은 일들은 허구가 되었다.

상황은 종료됐으며, 결국 아무 일도 일어나지 않았던 것이다.’









Писательница Ким Хи Сон родилась в провинции Канвондо в 1972 году. Дебютировала в 2011 году с рассказом «Рождение образования».