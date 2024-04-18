Проект закона о зерне вынесен на голосование

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Спорный проект закона о зерне, предусматривающий вмешательство правительства в стабилизацию цен на рис, вынесен на голосование на пленарном заседании Национального собрания. 18 апреля его утвердил постоянный парламентский комитет по вопросам сельского хозяйства, продовольствия, морского и рыбного хозяйства. Поскольку подавляющее большинство членов комитета составляют депутаты от оппозиционной Демократической партии Тобуро, документ был утверждён в одностороннем порядке. Представители правящей партии Сила народа в голосовании не участвовали. Новая редакция закона является его смягчённой версией, на которую в прошлом году наложил вето президент страны Юн Сок Ёль. Закон предусматривает принятие таких мер как выкуп государством излишков зерна, если цены на него резко падают, либо высвобождение зерновых резервов, если цены растут. Правящая партия не поддерживает закон, опасаясь чрезмерного расходования государственных средств и перепроизводства риса.