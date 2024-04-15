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12,3% иностранных рабочих в РК хотят сменить работу, объясняя это низкой зарплатой и плохой охраной труда. Об этом говорится в отчёте национального статистического управления о положении иностранцев, опубликованном 17 апреля. В документе говорится также, что в течение 2023 года 13,5% иностранцев испытывали экономические трудности. 21,5% из них – студенты вузов, 16,3% - иностранцы с рабочими визами, а 14,8% – зарубежные соотечественники. Около половины иностранных рабочих не смогли получить необходимого лечения из-за высокой стоимости медицинских услуг. У 50,6% иностранцев, работающих по найму, среднемесячный доход составлял от 2 до 3 млн вон (от 1.400 до 2.100 долларов), а 35,8% имели доход более 3 млн вон в месяц. 33% иностранцев, проживающих в РК более трёх месяцев, составили этнические корейцы из Китая. На втором месте граждане Вьетнама - 14,1%. Доля выходцев из неазиатских стран составила 9,7% всех иностранцев, проживающих в РК.