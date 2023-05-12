ⓒ PEPONI MUSICДата рождения: 10 марта 1992 г.

Рост: 177 см

Вес: 67 кг

Дебют: группа «Чаннаби» (잔나비), 2014 г.





Певец Чхве Чжон Хун – лидер и вокалист группы «Чаннаби». Выступает в составе данного музыкального коллектива с 2014 года. Вместе с двумя товарищами по группе Чхве Чжон Хун выпустил три студийных и три мини-альбома. Группа известна такими песнями как «Ноябрьский дождь» (November Rain), «Страна грёз, страна звёзд» (꿈나라 별나라), «Для нерешительных влюблённых» (주저하는 연인들을 위해), «Она» (She) и многими другими хитами. Чхве Чжон Хун принимает личное участие в написании слов ко всем песням группы. С 2018 года певец снимается в различных телевизионных передачах, в числе которых «Я живу один» (나 혼자 산다), «Скрытый певец» (히든싱어). С мая 2023 года Чхве Чжон Хун ведёт музыкальное ток-шоу The Seasons (더 시즌즈) телеканала KBS2.