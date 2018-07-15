文在寅总统呼吁美北首脑大度布局大胆决断

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韩国国际广播电台报道：在距离南北韩第三次首脑会谈仅剩一周的情况下，文在寅总统呼吁美北首脑再次大度布局、大胆决断。文在寅总统认为，韩国、北韩、美国已就实现韩半岛安全和无核化达成共识，目前需为此积极采取行动。此外，文在寅总统在与美国新任对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根会晤时也表示，美北已营造良好的对话气氛，希望比根抓住这一机会，促使无核化谈判取得成功。文在寅总统还表示，目前还需进一步巩固南北韩关系。为此，将缓和军事紧张，推进南北韩经济合作。另据报道，《板门店宣言》批准动议案11日经国务会议提交国会审议，距离南北韩发表该宣言时隔138天。韩国政府认为，为履行《板门店宣言》，包括推进北韩铁路和道路现代化以及举行离散家属团聚活动，明年需再编排2986亿韩元的预算。但青瓦台希望国会在第三次南北韩首脑会谈之前审议通过《板门店宣言》批准动议案的原有计划已经落空，朝野交涉团体国会代表商定在首脑会谈后再处理批准动议案。另外，青瓦台政务首席秘书前往国会，再次呼吁自由韩国党和正未来党等同参第三次南北韩首脑会谈，文在寅总统也呼吁在民族大义面前，不要只顾政党利益，并要求国会提供超党派的支持，但两个在野党依然表示拒绝。