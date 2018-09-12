9月12日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1148.35，1元人民币兑韩币的汇率是1比164.04。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1108.85，1元人民币兑韩币的汇率是1比172.24。9月12日韩国综合股价指数（KOSPI）以2282.92点收盘，下跌0.28点，跌幅0.01%。科斯达克指数（KOSDAQ）以826.33点收盘，上涨6.10点，涨幅0.74%。