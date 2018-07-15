韩国人平均年龄超42岁 人口增加率首跌破0.1%

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韩国国际广播电台报道：韩国行政安全部的统计结果显示，去年末韩国户籍登记人口为5182.6万人，平均年龄在公布统计数据之后首次超过42岁。韩国总人口较2017年增加47500人，增加0.09%，为史上最低增加率。行政安全部14日发布的去年户籍人口统计结果显示，从2008年开始公布统计数据以后，韩国人口增加率首次跌至0.1%以下。与去年相比，40岁以下年龄段人口整体出现减少，而50岁以上年龄段人口则出现增加。0-9岁和50岁年龄段人口占总人口的49.9%，约占总人口的一半。50岁以上所有年龄段的人口均呈增势，共增加65万2500人，100岁以上人口则从2017年的17800人增至2018年的18700人，增加了近900人。65岁以上年龄段人口为765万400人，比2017年增加29万人。统计结果显示，韩国人平均年龄为42.1岁，自2008年公布统计结果之后，首次超过42岁。另外，户籍登记家庭数为2204万2900户，比2017年增加1.9%。每户家庭平均人口为2.35人，而2017年这个数字为2.39人。在地区人口方面，京畿道、世宗市和济州等6个市道人口出现增长，而首尔市人口则比去年减少了约91800人。