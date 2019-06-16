韩国队获得2019国际足联U20世界杯亚军

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韩国国际广播电台报道：韩国时间16日凌晨在波兰进行的2019国际足联U20世界杯决赛中，以1比3负于乌克兰屈居亚军。这是韩国男足在国际足联的赛事中首次进入决赛，并取得了历届最佳成绩。当天决赛开场仅4分钟，韩国队前锋李刚仁点球命中，帮助韩国取得1比0领先。这一球是亚洲队在世青赛决赛的第一粒进球。上半场33分钟时，乌克兰扳平比分1比1。下半场7分钟和43分钟，韩国队又连失2球，最后以1比3告负，获得2019国际足联U20世界杯亚军。乌克兰队获得本届赛事的冠军，这也是该国历史上首次夺得该赛事的桂冠。在本次国际足联U20世界杯上，韩国与阿根廷、葡萄牙、南非分在F组，该小组被视为“死亡之组”。韩国队首场小组赛0比1不敌夺冠热门葡萄牙队，遭遇开门黑，但随后2场小组赛先后战胜南非队和阿根廷队，以2胜1负的成绩排名小组第2位顺利出线。之后，韩国队先后以1比0战胜日本队，顺利挺进8强赛。在与塞内加尔队的4强争夺战中，上下半场 2比2踢平，在30分钟的加时赛中又各进一球。最后在点球阶段，韩国队3比2险胜，进入4强赛。在与厄瓜多尔队的半决赛上，韩国队1比0获胜，首次打入决赛。韩国也是第三支打进世青赛决赛的亚洲球队。据悉，卡塔尔在1981年、日本在1999年都进入决赛屈居亚军。专家曾预计韩国有望创造亚洲足坛新历史。据统计，韩国队今年是第15次参加世青赛，此前最好成绩是1983年打进四强。厄瓜多尔是第四次参加世青赛，此前最好成绩只是两次打进16强。获得2019国际足联U20世界杯亚军的韩国队17日凯旋回国，并于当天中午在首尔市政厅广场参加欢迎仪式。