韩国举行第1400次“周三集会”及“慰安妇受害者纪念日”活动

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韩国国际广播电台报道：在光复节前一天14日，韩国举行第1400次“周三集会”，当天也是“日军慰安妇受害者纪念日”。“周三集会”当天在首尔钟路区日本驻韩大使馆旧址前举行。1992年1月开始的“周三集会”已经持续举行了28年，旨在要求日本查明日军性奴真相、真诚道歉和对受害者进行赔偿。当天首尔的气温高达35度，虽然天气炎热，但初中和高中学生以及各界民众等2万余人齐聚和平路街道，形成了“黄蝴蝶”浪潮。参加“周三集会”的慰安妇受害者吉元玉（音）老奶奶说，天气这么热，这么多人参加集会，我们一定要斗争到底，获得最后的胜利。当天，正义党代表沈相奵、共同民主党最高委员南仁顺和朴柱民等人士也参加了“周三集会”。14日，除首尔之外，还在安养、水原、原州等韩国13个城市以及日本、英国、澳大利亚、新西兰等全球9个国家的21个城市举行联合活动。由政府主办的“日军慰安妇受害者纪念日”活动在首尔龙山区白凡纪念馆举行，慰安妇受害者老奶奶、市民团体和政府有关人士等300余人参加了当天的活动。日军慰安妇受害者、已故金学顺老奶奶于1991年8月14日首次公开发表慰安妇受害情况的证词，2012年12月，市民团体将这一天定为“世界慰安妇之日”，开始举行纪念活动。政府去年开始将8月14日“日军慰安妇受害者纪念日”指定为国家纪念日，由政府主办纪念活动。此外，14日还在全国各地举行了和平少女像揭幕仪式和相关集会。目前，登记在案的240位慰安妇受害者老奶奶当中，在世者仅剩下20人。