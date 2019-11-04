韩中外长在首尔会晤 王毅称单边主义威胁世界稳定

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韩国国际广播电台报道：韩国外长康京和与中国国务委员兼外交部长王毅4日下午在首尔外交部大楼举行双边会谈。这是王毅自2015年10月随同出席韩中日领导人会谈的中国总理李克强访问韩国后，时隔4年8个月首次访韩，也是韩中外长9月25日在美国纽约联合国总部举行会谈后，二人时隔3个月再次会面。康京和在会谈中表示，自己对能在首尔再次同王毅外长会晤感到非常高兴，希望能借此机会评价两国关系发展成果，深入讨论需要改进和发展的有关方案。她说，以两国元首达成的共识为基础，韩中通过高层交流和密切沟通，进一步推动两国合作关系向前发展。期待今天的会谈能够就搞活首脑和高层交流，增进经济、环境、文化和人际交流等方面的合作，韩半岛无核化和恢复韩半岛永久和平，以及地区和国际局势等关心问题深入交换意见。中国外长王毅表示，康京和长官曾数次邀请我访问韩国，这是自己5年来首次访韩，中韩两国是近邻，也是朋友和伙伴。在充满不确定性的国际局势中，应加强近邻间的来往与合作，增进互相了解和支持，守护正当权益，为地区和平与稳定发挥建设性作用。他说，世界稳定与和平的最大威胁是破坏国际秩序的单边主义和挑战国际相关规则的霸权主义。中国将与韩国一道共同守护以国际秩序和世贸组织为基础的多边贸易体制。