韩国产葡萄和草莓在东南亚市场受追捧

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韩国国际广播电台报道：韩国产葡萄和草莓在越南等新南方政策国家的人气直线上升。据韩国农林畜产食品部和韩国农水产食品流通公社13日消息，去年韩国葡萄出口达2300万美元，同比猛增64.2%。从品种来看，属于高级品种的香印青提占比最高，达72.4%。其次是巨峰葡萄（13.8%）和坎贝尔葡萄（13.3%）。受香印青提人气推动，越南成为韩国最大的葡萄出口对象，超越中国大陆和香港，去年的出口增长率达到了34.8%。韩国葡萄出口联合会表示，韩国香印青提在越南主要被用于送礼和祭祖，售价根据等级有所不同，一级品每千克1.9万韩元，二级品为1.75万韩元。糖度超过18、一颗重量超过18克的优等品则由买家与生产者团体协商决定价格。目前，出口仅占韩国葡萄总产量的1.1%，农林部期待随着香印青提产量扩大，葡萄总出口量也将上升。农林部还在开发替代香印青提的品种，计划于今年和明年各申请一个品种专利。另外，受香港、新加坡需求稳定和东南亚市场表现良好的推动，去年韩国草莓出口额达到5400万美元，同比增长14.7%。对香港和新加坡的出口额均超过1000万美元，对越南出口额同比猛增90%至700万美元。韩国产品在越南进口草莓市场上占比高达99.4%，实际上形成了垄断。