韩国新增32例新冠肺炎确诊病例 累计83例

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韩国国际广播电台报道：截至20日上午，韩国国内新增32例新冠肺炎确诊病例，累计确诊83例。韩国中央防疫对策本部当天上午通报，截至9时，确诊病例较昨日下午4时新增32例。前一天，中央防疫对策本部通报的新增病例为20例，新增病例连续2天大幅增加。20日通报的32例新增病例中，30例来自大邱和庆尚北道地区，1例来自首尔。大邱和庆尚北道的30例新增病例中，有23例与第31例患者（61岁女性，韩国籍）曾经前往的教会（新天地耶稣教会）有关，2例与庆尚北道清道郡一家医疗机构有关，其余5例的情况仍在调查。大邱和庆尚北道地区的累计确诊病例增至48例，与第31例患者同为一个教会的病例增至37例。第31例患者7日首次出现发冷、咽喉疼痛等症状，从当天起至18日确诊前一直在一家医院接受住院治疗，该医院的1名职员也被确诊。第31例患者还曾4次前往目前已出现集体感染的教会，症状出现前后各前往2次。此外，全州确诊1例患者，为28岁男性。另外，韩国接受新冠病毒检测的疑似患者也增至1.2万人。除确诊患者以外，截至今日累计共有12161人接受了检测，其中10446人的检测结果为阴性，其余1633人正在接受检测。中央防疫对策本部每天上午10时和下午5时公开新冠肺炎病例情况。