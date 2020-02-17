朝鲜王朝后期2枚国玺经侨胞捐赠归还韩国

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韩国国际广播电台报道：朝鲜王朝时期的2枚国玺从美国回归韩国。韩国文化财厅表示，去年12月美国侨胞李大洙（音译）捐赠了流失海外的朝鲜王朝后期国玺“大君主宝”和“孝宗御宝”，最近这2枚国玺已经回到韩国。“大君主宝”高7.9厘米、长12.7厘米、重4.1千克，通体镀金、龟钮。据《高宗实录》、《承政院日记》、《日省录》等文献记载，推测制作时间为1882年，使用时间从1882年起至大韩帝国成立的1897年。1883年负责与外国签署通商条约的全权大臣任命文书、1894年甲午改革后以大君主名义发布的法律和敕令都使用了这枚国玺。据介绍，朝鲜王朝原本使用明朝和清朝赐予的“朝鲜王朝国王之印”，不过高宗下令制作“大君主宝”国玺，“宝”字仅可用于天子玉玺。“孝宗御宝”高8.4厘米、长12.6厘米、重4.0千克，金身、龟钮。这枚国玺制于1740年，当时英祖赐第17代国王孝宗以“明义正德”之号。“孝宗御宝”共有3枚，分别制于1659年、1740年和1900年，1659年国玺下落不明，1900年国玺目前保存在国立古宫博物馆。捐赠国玺的侨胞李大洙上世纪90年代在竞拍会上购得“大君主宝”和“孝宗御宝”，得知流落海外的国玺是属于大韩民国政府的遭窃文物后，去年12月将其捐赠给韩国。“大君主宝”和“孝宗御宝”将从本月20日起至下月8日在国立古宫博物馆二楼“朝鲜王朝之王”展厅中展览。