韩央行下调基准利率0.25个百分点 今年经济增长预期下调至-0.2%

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韩国国际广播电台报道：韩国银行金融货币委员会28日将基准利率从0.75%下调0.25个百分点至0.5%。此前，韩国银行3月16日将基准利率从1.25%下调至0.75%，基准利率史上首次跌破1.0%，此次时隔约2个月再次降息。据分析，在对外出口急剧减少、美国和中国等主要国家经济增长率下滑的情况下，韩国银行判断新冠疫情给经济带来的冲击大于预期，因而进行了此次调整。随着韩国银行再度降息，韩国基准利率与美联储委员会（FRB）基准利率之间的差距缩小至0.25至0.5个百分点。另外，韩国银行预计，受新冠病毒疫情影响，今年韩国实际国内生产总值（GDP）增长率将为负值。这是自爆发金融危机的2009年7月（预期值为-1.6%）后，11年来韩国银行首次预计国内生产总值将负增长。韩国银行在当天公布的经济展望报告中将今年经济增长率预期从原来的2.1%下调2.3个百分点至-0.2%。此前，韩国银行3月将今年经济增长率预期从原来的2.3%下调至2.1%，但后续出台的各项指标显示新冠疫情给经济带来的冲击超出预期，央行决定再次大幅下调展望值。报告还指出，明年韩国经济增长率有望达3.1%。另外，今年韩国消费者物价涨幅预计仅为0.3%，明年有望恢复到1.1%。