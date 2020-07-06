世贸组织总干事候选人名单出炉 韩国等8国参选

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韩国国际广播电台报道：世界贸易组织总干事候选人登记8日下午6时结束，包括韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希在内，共有8人参选，其余7人来自英国、尼日利亚、埃及、肯尼亚、墨西哥、摩尔多瓦共和国和沙特阿拉伯。此次是韩国人士第3次参选世贸组织总干事，韩方计划强调自身中坚国家地位，即韩国可在利益关系尖锐对立的美中和欧洲之间扮演中立角色，也可在发达国家与发展中国家之间发挥协调作用，争取选票。俞明希在贸易领域工作长达25年，专业经验丰富，再加上最近在新冠病毒疫情中，女性领导力在全世界范围内受到关注，俞明希的女性身份也有望成为有利因素。俞明希计划于下周随同政府代表团访问世贸组织总部。另外，日本在俞明希宣布参选后表示将参与遴选过程，这一点需予以考虑和应对。世贸组织现任总干事阿泽维多5月14日宣布提前一年结束任期，新任总干事遴选程序正式启动。各国候选人将出席本月15日至17日召开的世贸组织理事会正式会议，发表各自的竞选愿景并接受成员国的提问。俞明希预计最早将于16日发言。世贸组织随后将调查各成员国对参选人的支持度，按照支持度进行淘汰。遴选过程通常长达6个月，不过此次有望加速进行，以减少总干事空缺造成的影响。