统一部：最快本周取消对北散发传单脱北者团体法人资格

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部14日表示，政府最快将在本周取消向北韩散发传单的脱北者团体“自由北韩运动联合”与“大泉”的法人资格。统一部一位官员当天对记者说，在对法人方面提交的相关资料进行综合研讨后进行行政处理。脱北者朴相学领导的“自由北韩运动联合”及其弟朴正五（音）领导的“大泉”2个团体的法人资格最快将于本周被取消。为进一步听取相关团体的意见，已要求到15日为止提交书面意见，政府将对此进行充分研讨。“自由北韩运动联合”代表朴相学并没有出席上月29日由统一部举行的听证会，因此政府此举是为了给朴相学代表充分的说明机会。朴相学的弟弟朴正五则出席了当天的听证会，因此不必另行提交意见书。另外，“自由北韩运动联合”代表朴相学在美国当地时间13日发行的《华盛顿邮报》发表文章，对阻拦向北韩散发传单的韩国政府进行了批判。朴相学在文章中说，韩国政府将向北韩传送气球视为非法行为，并对朴相学兄弟运营的2个民间团体进行起诉，这些都是为了取消该团体法人许可的措施。对此，韩国统一部表示，虽然散发传单属于言论自由，但是在南北韩边境地区居民生命与财产受到威胁的情况下，政府能够对向北韩散发传单的行为加以制止。保障北韩居民的知情权应通过不造成南北韩关系紧张和南北韩边境地区居民损失的方式进行。