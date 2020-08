Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国男团防弹少年团(BTS) 在当地时间30日进行现场直播的美国音乐颁奖典礼“MTV音乐录影带大奖”(MTV Video Music Awards•VMAs) 上获得“最佳流行音乐”、“最佳K-POP”、“最佳组合”和“最佳舞蹈”四项大奖。防弹少年团凭借2月发行的正规四辑《MAP OF THE SOUL:7》的主打歌《ON》力压Lady Gaga、爱莉安娜·格兰德、海尔希、乔纳斯兄弟、泰勒·斯威夫特、贾斯汀·比伯获得“最佳流行音乐奖”。这是韩国歌手首次在该音乐颁奖典礼中获得这一奖项。此外, 防弹少年团还凭借《ON》获得“最佳舞蹈奖”。“最佳舞蹈奖”是同时颁发给艺人和编舞人员的奖项。防弹少年团还连续2年获得“最佳组合”和“最佳K-POP奖”。另外,当天BLACKPINK也凭借她们6月发行的歌曲《How You Like That》获得“最佳夏日单曲”部门大奖,成为获得该奖项的首个韩国女团。