Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国男子组合防弹少年团(BTS)连续2周登顶公告牌百强单曲榜后,又席卷公告牌其他排行榜 。美国公告牌当地时间9日表示,防弹少年团在分析艺人知名度的“百大艺人榜”上连续2周居首位。得益于新歌《Dynamite》登顶公告牌百强单曲榜,防弹少年团上周还登顶“百大艺人榜”。美国公告牌从2014年起公布“百大艺人榜”, 这是防弹少年团第8次在“百大艺人榜”中居首,也创下了组合登顶该榜单的最多纪录。此外,防弹少年团还在基于全世界社交网站分析艺人人气的“50大社交艺人榜”上连续165周稳居第1。他们今年2月发行的正规四辑《MAP OF THE SOUL:7》和2018年8月发售的重装版专辑《LOVE YOURSELF 结 Answer》也长期跻身200强专辑榜,分别位列第52和第148位。