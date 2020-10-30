文在寅支持率首次跌破40% 共同民主党支持率同步下降

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韩国国际广播电台报道：据3日发布的民调结果显示，文在寅总统和共同民主党支持率均创现任政府成立以来的最低值。民调机构Realmeter受tbs委托于11月30日至12月2日针对全国1508名18周岁以上人士进行的调查结果显示，文在寅国政支持率为37.4%，较前一周下降6.4个百分点。这是现任政府成立以来，文在寅国政支持率在Realmeter调查中首次跌破40%，较创下此前最低支持率、前法务部长官曹国引发相关争议当时的去年10月（41.4%）低4个百分点。相反，对文在寅履职给予负面评价的受访者占57.3%，较前一周上升5.1个百分点，为现任政府成立以来最高值 。此外，回答“不知道”或未回答的受访者比重达5.3%，上升1.3个百分点。正面评价和负面评价之间的差距达19.9个百分点，超过误差范围。在政党支持率方面，国民力量党和共同民主党支持率分别达31.2%和28.9%，时隔约4个月出现逆转。国民力量党支持率相较前一周上升3.3个百分点，共同民主党支持率下降5.2个百分点。但两党支持率差距为2.3个百分点，处于误差范围内。据Realmeter分析，进步阵营围绕秋美爱和尹锡悦摩擦产生分歧影响了共同民主党的支持率。此外，二者的纷争让民众感到疲惫也对此产生了影响。本次调查可信任度为95%，误差范围为±2.5个百分点。