2020东京奥运会开幕 疫情下强调“情同与共”

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韩国国际广播电台报道：因全球新冠疫情大流行而延期1年的2020东京奥运会正式拉开帷幕，开幕式于23日晚8时在日本东京新国立竞技场举行。出于疫情防控的需要，本届奥运会开幕式以无观众方式举行，是奥运会历史上的首次。开幕式主题为“情同与共”、强调团结意识，各类文艺表演对日本传统文化进行了现代性诠释。本届奥运会共有来自206个国家的10000多名选手参加，但是受疫情影响，仅有少数选手参加开幕式代表团入场仪式。另外，根据国际奥委会的建议，本届奥运会几乎所有代表团均在男女双旗手的引领下入场，是奥运历史上的第一次。首次举办现代奥运会的希腊代表团最先入场，难民团紧随其后。其余代表团按照日语字母顺序先后入场。由32名选手组成的韩国代表团在游泳选手黄善宇和排球选手金软景的引领下第103个入场。北韩以保护选手健康为由宣布不参加本届奥运会，这也是北韩时隔33年再次不参加夏季奥运会。东京奥运会从7月23日起至8月8日举行，来自全球各地的选手将围绕33个项目的339枚金牌展开激烈竞争。24日将进行射箭、射击、击剑、跆拳道等项目的比赛，预计将成为韩国队的金牌日。韩国选手在男女射箭个人排名赛中双双获得第一，24日将向混合团体赛金牌发起挑战。另外，韩国射击选手秦钟午、男子击剑选手具本佶和吴尚旭、跆拳道选手张俊和沈在英（音译）均将冲击奥运金牌。