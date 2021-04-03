韩美国安首长敦促北韩积极进行对话

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韩国国际广播电台报道：韩美两国在为时1小时20分钟的国家安保首长会谈中重申北韩应积极与各方进行对话。青瓦台国家安保室在韩美会谈结束后表示，已确认美方对北韩不采取敌对政策的真诚态度。韩方提到“真诚态度”，并阐明美方与北韩的对话意志和敦促北韩作出回应较为罕见。北韩其间一直主张拒绝与美方对话是由于美国持续对北韩采取敌对政策。青瓦台国家安保室长徐薰在韩美国家安保首长会谈后举行的特派记者恳谈会上表示，韩方再次确认美国对南北对话与合作的政策基调，美方还对通过南北对话寻求韩半岛局势和新冠疫情等问题的突破口表示强烈支持。徐薰表示，韩美共同认为北韩积极与韩美进行对话将有助于突破目前的僵局。拜登政府成立后美北对话并未取得进展，美国在此情况下强调南北对话。有观点认为，这是美国对近期北韩重启南北通信联络线且对南北对话表现出灵活态度所作出的回应。同时也可能是在北核对话陷入僵局且北韩表示将继续发展战略武器的情况下，为首先通过南北对话了解北韩对美国的立场而采取的措施。徐薰表示，美国总统国家安全事务助理沙利文向韩方介绍了近期美方与中国负责外交事务的政治局委员杨洁篪举行美中高级别会谈的结果，自己与沙利文还就中国在韩半岛问题上发挥的作用进行了讨论。美国在印度太平洋地区主导的新安全同盟及协议体已成立，中国大陆和台湾两岸间的紧张不断升级，围绕韩半岛的局势将会出现何种变化，颇为引人注目。