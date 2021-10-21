全斗焕通过军事叛乱执掌政权

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韩国国际广播电台报道：全斗焕以12.12军事叛乱为开端篡夺权力，并血腥镇压5.18光州民主化运动。全斗焕在卸任总统后，虽然被判无期徒刑，但直到特赦为止，坐牢时间只有两年。KBS记者报道称，全斗焕于1979年开始登上政治历史舞台。作为国军保安司令官，负责调查朴正熙总统遇害事件，后于同年12月12日发动军事叛乱，瞬间掌控政局。全斗焕在发动12.12军事叛乱后表示，充满正义感的首尔周边指挥官们对其予以了支持，并且为执行任务提供了支援。1980年，全斗焕开始打压充满民主化热情的"首尔之春"，并向光州投入空降部队，血腥镇压了5.18民主化运动，一步步为自己登上总统宝座奠定基础。全斗焕在1980年第11届总统就职典礼上表示，自己将肩负在国家出现大转换时期的总统责任，并感到无比沉重的使命感。全斗焕在执政期间还推出了学园自律化和废除宵禁等柔和政策。在其执掌政权期间，得益于低美元汇率、低油价、低利率的所谓"三低繁荣"，国家经济实现强劲发展。但大学生朴钟哲拷问致死、大学生李汉烈死亡、三清教育队、媒体机构合并等事件的本质就是全斗焕的铁腕统治。全斗焕为了稳定地延长军事政权，直到最后一刻都拒绝总统直选制改宪。他在1987年采取4.13护宪措施时表示，本人要始终贯彻并忠实履行由全体国民政治决断而诞生的《宪法》。全斗焕卸任总统后，因镇压5.18民主化运动和12.12军事叛乱以及筹集数千亿韩元秘密资金嫌疑等，在一审中被判死刑，后被大法院判处无期徒刑。全斗焕在被关押两年后于1997年获得特赦并被释放。全斗焕再次出现在媒体上是在2019年，当时他因涉嫌在的回忆录中损害5.18民主化运动相关的已故曹皮乌斯神父的名誉而再次站上法庭。