KDI：奥密克戎变异毒株加大经济不确定性

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韩国国际广播电台报道：新冠病毒奥密克戎变异毒株的出现给韩国经济展望蒙上了一层阴影。据韩国国策研究机构韩国开发研究院(KDI)最近进行的分析结果显示，由于加强防疫措施，韩国国内和海外的需求再度出现萎缩的可能性加大。KBS记者报道说，韩国开发研究院最近表示，受到新冠病毒奥密克戎变异毒株的影响，韩国经济的不确定性正不断加大。韩国开发研究院在日前发行的“经济动向12月刊”报告中表示，最近韩国经济保持着缓慢增长，但因人们对新冠病毒变异毒株蔓延感到忧虑，经济的不确定性正不断增加。也就是说，经济虽有好转，但前景再度蒙上了一层阴影。该机构根据新冠病毒变异毒株奥密克戎的出现而做出了上述展望。韩国开发研究院分析认为，由于最近奥密克戎变异毒株的不断蔓延，国内外加强了防疫措施，金融市场出现不稳定迹象，经济景气下滑的危险性在不断增加。加上全球供应链持续出现混乱局面，对外需求不断萎缩，制造业的复苏受到了限制。纵观10月产业活动动向，出货量只呈现小幅度的增长，库存率由一个月前的3.4%增长到7.2%，大幅增加。韩国开发研究院方面表示，各国因受到新冠变异毒株的影响而在加强防疫措施，这有可能导致国内外需求再度萎缩。虽然如此，随着新冠疫苗接种率不断提高、防疫措施获得缓解，以服务业为中心，生产、消费和就业出现了向好趋势。韩国开发研究院表示，在对外环境无法迅速改善的情况下，韩国制造业因受到新冠变异毒株的影响，景气的不确定性进一步加大。