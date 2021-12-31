韩新增409例新冠境外输入病例 创新高

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韩国国际广播电台报道：韩国新增4000多例新冠病例，其中境外输入病例首次超过400例，连续三天创历史最高值。中央防疫对策本部表示，以14日0时为准，韩国新增4542例新冠病例。单日新增病例较前一天的4166例增加376例，较一周前7日的3713例增加829例，较两周前12月31日的4873例减少331例。从新增病例的感染途径来看，本地感染病例为4133例，境外输入病例为409例。以12日和13日0时为准，单日新增境外输入病例分别为380例和391例，截至14日连续三天创韩国出现新冠疫情后的最高值。在境外输入病例中，大部分感染奥密克戎变异毒株。特别是前往美国拉斯维加斯参加2022国际消费类电子产品展览会（CES）后，许多入境者被确诊，以13日0时为准，参加该展览会后确诊的病例达119例。危重患者呈减少势头。当天危重患者为659例，自去年11月30日（661例）以后，时隔45天减至700例以下。危重患者人数截至本月3日曾连续十四天达1000多例，本月10日减至786例后，当天进一步减至600多例。在此情况下，新冠重症患者病床启用率维持在稳定水平，接近40%。以13日下午5时为准，全国新冠重症患者病床启用率为37.1%(总计1780张病床中使用660张)，较前一天(38.9%)减少1.8个百分点。