文在寅与阿联酋王储通话 向阿联酋遭无人机袭击遇难者表哀悼

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韩国国际广播电台报道：正在阿联酋(UAE)进行访问的韩国总统文在寅当地时间17日与阿联酋阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬进行了约25分钟的通话。文在寅本预定在此次巡访期间与穆罕默德举行首脑会谈，由于阿方的邀请而予以取消。青瓦台发言人朴炅美通过书面简报表示，文在寅总统在通话中向穆罕默德王储致谢，称虽然未能直接与王储会面，但获得总理热情的款待，对阿联酋向自己和韩国代表团给予的诚意和努力表示感谢。穆罕默德表示，通过电话听到来自自己的第二个国家——大韩民国的文在寅总统的声音感到非常高兴，文在寅总统是自己的兄弟，也是朋友。他说，对以这种方式进行对话再次表示歉意。针对当天阿联酋阿布扎比国际机场和石油设施疑遭无人机袭击、造成3人死亡事件，文在寅表示，这是紧急和不幸的消息，谨向遇难者及其家属表示深深的哀悼和慰问。文在寅对威胁阿联酋和中东地区和平与稳定的行为深表忧虑，强调袭击平民和杀伤行为是决不能容忍的恐怖主义行为，对此表示强烈谴责。穆罕默德回答说，当天遭无人机袭击是早已预料到的事情。他说，对韩国与阿联酋的特殊关系持续取得发展表示感谢。在当天的通话中，双方还就以文在寅此次访问为契机实现的军工产业合作深入进行了讨论。