去年韩生产和消费创11年来最大增幅

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韩国国际广播电台报道：去年韩国产业生产增加4.8%，创11年来的最大增幅。受新冠疫情扩散影响，此前一年首次减少的产业生产再次回升。消费和投资也同时增加，时隔四年出现三大指标同时上升，显示韩国经济强劲。据统计厅28日发布的“2021年12月及年度产业活动动向”资料显示，去年韩国整体产业生产指数为112.5，同比增加4.8%，创2010年增加6.5%以后11年来的最大增幅。2020年韩国整体产业生产指数同比减少1.2%，自开始该项统计后首次减少。去年，服务业和包括制造业在内的矿工业生产均有所增加。矿工业生产受半导体和机械设备等向好影响同比增加6.9%，服务业生产增加4.3%。制造业平均开工率为74.3%，较2020年上升3个百分点。显示消费的零售额指数同比增加5.5%，创2010年（6.7%）以后的最大增幅。无店铺零售即在线消费增加12.2%，百货商场同比增加21.7%，但超市、杂货店(-6.8%)和大型超市消费(-1.7%)有所减少。由于对机械类的投资增加，去年设备投资同比增加9%。去年12月，整体产业生产环比增加1.8%。制造业生产增加4.8%，矿工业生产增加4.3%，带动整体产业生产增加，但服务业生产减少0.4%。零售额指数增加2.0%，设备投资减少0.4%。