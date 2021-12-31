29日起韩全国实施快速抗原检测 转换为社区医院治疗体系

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韩国国际广播电台报道：韩国单日新增新冠病例连续三天超过一万例，29日开始，民众可以在全国保健所新冠病毒检测点进行快速抗原检测。以28日0时为准，韩国新增16096例新冠病例，单日新增病例连续三天超过一万例，较上星期五公布的新增病例翻番。随着奥密克戎变异毒株急剧扩散，政府正加紧转换防疫体系，新的防疫体系将集中力量管理高风险群体。29日开始，全国保健所和大型医院等设置的新冠病毒检测点同时实施PCR检测和快速抗原检测，不属于高风险群体的一般检测人员首先进行快速抗原检测，若结果呈阳性，再接受PCR检测。春节连休结束后的2月3日开始，呼吸系统专科诊所和社区医院也将实施新的检测体系。包括115家医院在内，全国共有413家呼吸系统专科诊所。社区医院27日开始进行申请，今后将以这些医疗机构为主进行诊疗。政府呼吁全国公职人员和公共机构人员带头避免返乡探亲和外出，而是选择停留家中欢度春节。国务总理金富谦表示，预计从29日开始的五天春节连休将成为决定奥密克戎流行规模的决定性因素。政府提醒民众，如果不可避免需要返乡探亲，务必在启程前和返回后接受新冠病毒检测，并佩戴KF-80及以上标准的口罩等遵守个人防疫规定。