欧洲最大规模K-POP演唱会在法兰克福举行

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韩国国际广播电台报道：当地时间14日晚，K-POP演唱会在德国法兰克福德意志银行公园球场上演，来自欧洲各地的粉丝们的欢呼声沸腾在整座球场。当天的演唱会座无虚席，粉丝们在歌手登台后呼喊着他们的名字并一起大合唱。连续举办两天的K-POP Flex是有史以来在欧洲举办的最大规模K-POP演唱会，EXO成员KAI、MONSTA X、NCT Dream、ENHYPEN等十余个组合参加演出。演唱会首日14日的4.4万张门票售罄，15日也销售了3万余张。据主办方估算，这次演唱会将有180多个国籍的8万余名观众观看。此次活动由三家英国、德国的娱乐活动公司和SBS联合主办。韩国驻法兰克福总领事馆和韩国旅游发展局还在演出场地前举办了疫情后欧洲最大规模的韩国文化活动“2022韩国庆典”，等候观看演唱会的粉丝可亲自体验韩国文化和旅游内容。中央舞台的韩服时装秀、街舞组合JINJO CREW的表演等也引起了关注。此外，BBQ、希杰、三养食品的韩餐销售柜台前排起了长龙，全罗道、全州市、安东市、釜山和仁川旅游发展局设置的文化体验馆、韩流内容馆、旅游宣传馆也备受欢迎。庆典特别邀请了当地警察和家属，并将现场募集到的捐款捐赠给警察相关团体。