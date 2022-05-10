韩总统室：印太经济框架并不排斥中国 韩中正讨论自贸协定后续谈判

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室18日表示，韩国将参加的经济合作机制“印太经济框架”（IPEF）并不排斥中国，目前正与中国讨论韩中自贸协定的后续谈判。国家安保室第一次长金泰孝当天在龙山总统室办公楼举行的记者会上就政府决定参与被视为反中战线的印太经济框架有可能导致中国的反对、不利于国家利益的意见作出了如上答复。金泰孝表示，印太经济框架是围绕新贸易事务构建新型经济贸易协商机制，并不排斥中国。他强调，印太经济框架除了服务市场和促进投资等问题外，还将与中国共同讨论敏感供应链的市场开放运作，因此没有必要将印太经济框架视作大国之间的供应链脱钩、敌对性脱钩。中国国务委员兼外交部长王毅16日在同韩国外交部长官朴振的视频会议中表示，韩中应反对脱钩的消极倾向，维持全球产业供应链的稳定。金泰孝的发言强调了印太经济框架是不排斥特定国家的开放协商机制，意在防止韩国加入该机制成为韩中间新外交贸易矛盾的导火索。金泰孝还表示，韩国也新指定了约199个供应链敏感项目并进行实时监控，其中很多是与中国交易的项目，因此正与中国讨论韩中自贸协定的后续谈判。金泰孝还表示，在进行韩中自贸协定投资后续谈判的同时，还将努力建立在就业岗位、服务业、民间供应链方面的透明度和信任度，将尽力使有关问题与安全问题分离，实现相互尊重、扩大相互利益。