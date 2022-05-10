韩总统室：印太经济框架并非排斥中国 韩中贸易额创新高

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室表示，韩国参加由美国主导的地区经济合作机制“印太经济框架”（IPEF）不会引发中国的抗议或报复。总统室有关人士19日在龙山总统室召开的记者会上表示，印太经济框架并非绝对排斥中国，目前已有八个国家宣布参与印太经济框架，并不是只有韩国，中国没有理由特别针对韩国。总统室有关人士表示，尽管美国和中国矛盾重重，但是由于通胀，美国撤销了对中国商品25%的关税，开始“重新挂钩”。去年韩中贸易规模达到新高，无法视为韩中正在脱钩。这名人士还表示，韩中正在服务和投资领域进行自贸协定的后续谈判，韩中自贸协定运营委员会也定期运行，通过这一机制，两国可就相互关心的话题进行充分沟通。这名人士还强调，韩国在高新技术领域的技术外流问题、知识产权问题、数字规范等领域存在空缺，应尽快运用国际规范予以完善。从这一点来说，印太经济框架具有积极意义。印太经济框架是美国去年提出的印太地区经济合作构想，大致包括贸易（劳动、数字等）、供应链、基础设施及脱碳化、税收及反腐败四个领域。分析认为，印太经济框架旨在从经济领域在印太地区牵制中国。韩国总统尹锡悦和美国总统拜登将在21日的韩美首脑会谈上讨论印太经济框架事宜，尹锡悦还将以视频方式出席24日举行的印太经济框架启动峰会。中国国务委员兼外交部长王毅本月16日在同韩国外交部长官朴振进行视频通话时表示，防止新冷战的危险、反对阵营对立事关两国根本利益。这被认为是敦促韩国切勿参与美国主导的对中国施压。