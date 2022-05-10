拜登在韩频频会晤企业界高层

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韩国国际广播电台报道：美国总统拜登在离开韩国前与现代汽车集团会长郑义宣单独会晤。郑义宣在会晤中表示将对美追加投资50亿美元，拜登对此反复致谢。在抵达韩国后的第一个正式日程中，拜登会见了三星电子副会长李在镕。经济在拜登此行中具有不小的意义。郑义宣22日在首尔君悦酒店与拜登会晤时表示，到2025年将对美国的机器人科学等未来产业领域投资50亿美元。郑义宣还表示，通过这次投资，将向美国客户提供创新的产品和解决方案，并对全球碳中和行动做出贡献。21日，现代汽车集团宣布斥资55亿美元在美国佐治亚州投建电动汽车专用工厂。由此，现代汽车集团对美国做出了规模达105亿美元的投资承诺。拜登对此反复致谢，并称不会令企业失望。拜登抵达韩国后的首个正式日程是访问三星半导体工厂，最后一天则与企业界人士会晤，始终强调经济同盟。分析指出，佐治亚州是美国中期选举竞争最激烈的地区，通过这一不同于以往的安排，拜登政府为佐治亚州争取到了投资，收获了政治上的实际利益。另外，拜登与决定在得克萨斯州投资170亿美元的李在镕会晤，也包含了遏制中国、推动以盟友为主重组半导体供应链的用意。由此，韩国企业将可应对美国政府优先本国产品的政策，不过这也有可能刺激到韩国最大的贸易对象国中国。政府需在争取在美经济利益的同时安抚中国。