韩总统室：北韩即将进行第七次核试验

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室25日对北韩准备进行第七次核试验表示，已探测到北韩在丰溪里核试验场和其他场所为第七次核试验做准备，目前正在进行核引爆装置试验。国家安保室第一次长金泰孝当天下午在龙山总统室大楼召开的记者会上作出了上述表示。他说，目前政府正密切关注丰溪里核试验场的动向，虽然北韩一两天内进行核试验的可能性较低，但此后极有可能进行核试验。金泰孝当天以国家安全保障会议（NSC）事务处长的身份召开了记者会。据国家安保室分析，北韩当天上午6时至6时42分连续试射了一枚洲际弹道导弹（ICBM）和两枚短程弹道导弹（SRBM）。北韩首次发射的是“火星-17型”洲际弹道导弹，在发射两枚短程弹道导弹之前，尹锡悦总统决定亲自主持召开国家安全保障会议。在北韩发射洲际弹道导弹的3分钟后即上午6时3分，国家安保室危机管理中心长权宁浩（音译）即打电话向尹锡悦总统报告，尹锡悦上午7时35分主持召开了国家安全保障会议。金泰孝对北韩进行挑衅的意图表示，北韩似乎有意介入韩国国内的政治日程，也可能是对新政府的安保态势进行试探。金泰孝还说，美国总统拜登结束韩国和日本的巡访日程，踏上了回国之路，北韩在拜登总统抵达本国之前进行挑衅是向韩美发送战略信息。