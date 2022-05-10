尹锡悦施政负面评价首次超过正面评价

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韩国国际广播电台报道：22日公布的一项民调结果显示，对韩国总统尹锡悦的施政负面评价高于正面评价，这是尹锡悦就任后的首次。民调机构Rnsearch受Newspim的委托于本月18日-21日对全国1004名成人实施的调查显示，对尹锡悦施政的正面评价为47.6%，较上周下滑4.9个百分点；负面评价为47.9%，较上周上升4.9个百分点。正面评价和负面评价相差0.3个百分点，在统计误差范围之内；但这是尹锡悦就任后负面评价首次高于正面评价。另有4.6%的应答者表示“不清楚”。按年龄段划分，在除20-29岁、60-69岁外的所有年龄段中，负面评价均高于正面评价。30-39岁人群的正面评价为46.2%、负面评价为49.1%，40-49岁人群分别为33.4%、62.9%，50-59岁人群分别为45.8%、50.1%。从地区来看，釜山、蔚山、庆尚南道（53.3%），大邱、庆尚北道（55.9%），江原道、济州道（48.7%），首尔（49.6%），京畿道、仁川（50.2%）的正面评价高于负面评价；全罗南道、光州、全罗北道（69.5%），大田、忠清、世宗（52.4%）则相反。Rnsearch分析指出，股价下跌、高物价等问题导致对经济衰退的不安感扩散，影响了支持率。国民力量党的支持率为44.3%，较前一周下滑5.9%；共同民主党的支持率为29.6%，较上一周下滑1.1%。两者相差14.7%，落在统计误差范围之外。正义党支持率为3.6%。本次调查采取无线自动应答方式进行，置信水平为95%、样本误差为±3.1%。具体内容可参考Rnsearch和中央选举民调审议委员会官网。