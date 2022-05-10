韩外长：韩-中亚建交30周年 构建共生共荣合作关系

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韩国国际广播电台报道：今年是韩国与中亚五国建交30周年，韩国外交部长官朴振会见中亚五国大使，交流政府对外政策并强调继续扩大双方合作。外交部22日表示，朴振同哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家驻韩大使举行茶话会，讨论合作方案。朴振表示，“尹锡悦政府致力于成为为自由、和平、繁荣做出贡献的全球中枢国家”，“在执行这一对外战略的过程中，与中亚的合作至关重要”。朴振还表示，“今后将继续加强韩国与中亚之间共生共荣的合作网络”，“过去30年间，韩国和中亚国家在经济、社会、文化等各方面的关系持续深化发展，对此感到高兴；未来30年，韩国也将和中亚共同打造”。朴振还呼吁中亚支持釜山举办2030年世博会。中亚五国大使祝贺韩国成功发射世界号，并对韩国新政府重视与中亚的合作表示感谢。哈萨克斯坦驻韩国大使巴基特·杜森巴耶夫（Bakyt Dyussenbayev）祝贺朴振就任，并表示，“中亚地区在大韩民国对外政策中始终扮演着重要角色，希望韩国新政府今后对中亚地区给予更多关注”。杜森巴耶夫还表示，虽然30年并不长，但是“中亚国家和韩国在政治、经济领域的合作均取得了重大进展，期待今后两国在战略领域的合作也得到扩大”。杜森巴耶夫强调，从经济和地缘政治角度来看，中亚地区位于欧洲和亚洲之间，是战略上极为重要的地区。中亚地区在地缘政治、地区安全、粮食安全、物流网络、战略物资供应等多个方面的作用正在扩大，相关议题也在持续被提出。