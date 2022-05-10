韩位列6月“新冠抗疫韧性排行榜”榜首 较上月上升五个位次

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韩国国际广播电台报道：韩国在彭博社每月统计的“新冠抗疫韧性排行榜”（Covid Resilience Ranking）上首次排名第一。彭博社29日在官网上公开的6月“新冠抗疫韧性排行榜”显示，韩国的排名较上月上升五个位次，位居榜首。彭博社根据“经济活动重启”（Reopening）、新冠现状（Covid Status）、生活质量（Quality of Life）三大领域的11项指标对各国的疫情应对效率进行评估和排名。该榜单每月公布一次，本月是最后一次进行统计。韩国在2020年11月首次公开的榜单中排名第四，随后多数时间排名前列，但去年5月开始排名大幅变动，今年3月曾一度跌至第28位，此后排名再次上升。在本月的榜单中，阿联酋、爱尔兰分别排名第二和第三位，此前连续三个月排名第一的挪威则跌至第四位。韩国在“每10万人口月确诊病例数”、“最近三个月死亡率”、“每百万人口死亡人数”等指标上均有所改善。生活质量领域的所有指标也获得了积极评价。在经济活动重启领域，除“飞行量较疫情前增减率”外的所有指标均出现改善。彭博社指出，韩国大部分民众遵守佩戴口罩等保持社会距离规定，疫苗接种率也已达到90%。俄罗斯在本月榜单中继续排名倒数第一，而致力于清零政策的中国排在第51位。此次调查对象包括53个国家，北韩不在其列。