韩军方擅自删除西海公务员遭射杀事件机密情报

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：经确认，韩国军方此前擅自删除了数十条有关2020年9月公务员李大俊（音）遭枪杀事件的机密情报。有意见质疑，军方删除的或为与李大俊越北说法有关的情报。2020年9月21日，在西海延坪岛附近海域工作的渔业指导公务员李大俊失踪。第二天下午，李大俊在北韩海域被发现，后于当晚9时30分许遭北韩军方射杀。9月23日凌晨，有关部门长官召开会议，时任国家安保室长、国家情报院院长、国防部长官等出席。24日上午，韩国军方和海警首次提出了李大俊主动越北的说法。时任仁川海洋警察署署长申东森（音）在记者见面会上表示，综合国防部等部门的情报，无法排除李大俊主动越北的可能性，将详细调查有关人员。军方持有的情报是做出这一判断的重要依据。据多名军方高层人士透露，在李大俊的失踪被定性为可能越北的23日和24日，军方所拥有的机密情报中相当一部分被擅自删除。军方高层有关人士表示，在23日-24日之间，20余条一级和二级情报在军事综合情报处理系统MIMS上被删除。MIMS由联合参谋本部情报本部运营，与国情院、韩美联合司令部、作战司令部连接。其他有关人士也表示，MIMS上的不少情报被删除，虽然无法透露具体内容，但一旦被公开，将引发争议。对此，军方内部消息人士表示，当时MIMS上存在多条与李大俊被杀有关的情报，目前正在确认删除时间。这名消息人士还表示，即使情报在MIMS上被删除，也仍留存在情报部队和国防部的主服务器上，因此内容可以复原。记者就情报删除问题试图采访目前身在海外的时任联合参谋本部情报本部长、MIMS负责人李永哲（音），不过未能联系上。