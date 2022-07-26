韩本轮新冠疫情新增病例首次减少 死亡和危重病例持续增加

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韩国国际广播电台报道：韩国新增11万余例新冠确诊病例，自7月初新一轮流行暴发以来首次转为减少势头。尽管有预测认为本轮流行将迎来拐点，但危重病例和死亡者持续增加，引起了担忧。以21日0时为准，韩国新增11.0944万例新冠确诊病例，较20日减少1.8万余例、较本月14日减少8000余例。这是7月初新一轮流行暴发以来，新增病例首次较前一周减少。有预测认为，随着确诊病例增加势头放缓，本轮流行将迎来拐点。不过也有意见认为，仍存在未接受检测的“隐形”确诊病例、第二学期开学、9月中秋假期等变数。另外，即使新增病例数开始减少，其速度也有可能极为缓慢。专家认为，本轮流行从暴发到达到峰值的速度十分缓慢，由此可以推测，迎来拐点后，新增病例数也会在很长一段时间里继续保持较高水平。更令人担忧的是，危重病例和死亡者仍持续增加。正在接受住院治疗的危重病例为531例，较20日增加20例。死亡者也仅较达到113天来最高水平的20日（84例）减少20例。危重病例和死亡者中，60岁及以上患者占比分别达到86%和95%。政府22日起针对弱势群体实施保护方案，利用地区看护疗养服务加强对弱势群体的预防和健康管理，并由社会福利师等负责确认健康状况和提供医疗信息。专家建议，应扩大对高风险群体的口服药处方，并积极建议进一步接种新冠疫苗，同时确保各地均备有充足的病床。