韩96家高校到2025年将减招1.6万人 地方高校占88%

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韩国国际广播电台报道：为应对学龄人口的减少，韩国全国55家大学和41家专科院校到2025年将减招16197人。教育部15日表示，今年大学和专科院校革新支援项目将提供1400亿韩元的“维持适当规模支援金”，引导高校自发减招。支援对象为在2021年大学基本能力诊断中被选定的223家高校中，针对90%以上的未招满名额制定了减招、本科与研究生院间名额调剂、转换为成人学生专门课程、暂停招生等计划的学校。非首都圈高校面临着新生短缺的危机，因此支援金的86%（1203.5亿韩元）将拨给地方高校。非首都圈有74家高校参与、减招14244人（88%），多于首都圈的22家高校、1953人（12%）。在1400亿韩元的支援金中，840亿韩元将用于超出2021年未招满名额的预防性减招工作，560亿韩元用于未招满名额的削减工作。支援金额为大学每家1300万-70.36亿韩元，专科院校每家2300万-28.32亿韩元。教育部将于明年调整大学和专科院校革新支援项目费的分配方法，将对地方大学的支援比例扩大至65%以上，今年该比例为61%。另外，为确保首都圈和地方大学学生人数的均衡，教育部将对257家一般财政支援大学两年内的新生占招生名额比和在校生占招生名额比进行评估。对在今年第一轮评估中处于下游30%-50%的高校，教育部将提供关于维持适当规模的咨询服务。对在明年下半年第二轮评估中处于下游的高校，教育部将建议调整招生规模，并将高校履行情况反映到2024年革新支援项目费的拨款中。不过有意见指出，引导大学自发减招的大学革新支援项目与政府最近公布的包含首都圈大学半导体学科扩招等内容的人才培养方案冲突。分析指出，地方高校调整规模，而首都圈大学却扩大高新技术学科的招生规模，有可能使首都圈和非首都圈高校的差距进一步拉大。