韩国会议长提议举行韩中日国会议长会谈 栗战书称将认真研讨

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韩国国际广播电台报道：韩国国会议长金振杓表示，在16日同中国全国人大常委会委员长栗战书举行的会谈中，已向中方提议举行韩国、中国、日本国会议长会谈。金振杓当天下午在国会与栗战书会晤后通过共同记者会表示，韩国是韩中日首脑会谈的轮值主席国，因此自己提议举行三国国会议长会谈。对此，栗战书委员长表示将认真进行研讨。韩方也将尽快以合适的方式与日方进行沟通。金振杓表示，韩中共同认为有必要加强协调，搞活双边首脑和高层交流。自己与栗战书委员长商定两国国会将发挥带头作用，推动韩中关系面向未来发展。金振杓表示，双方共同认为，文化内容交流是两国国民，尤其是年轻一代之间能够拉近双方距离的最快和最有效方法。双方还就有必要尽早重启和增设包括仁川-上海航线等在内的直飞航线，以确保两国国民更方便地往来形成了共识。金振杓表示，双方认为应以符合新环境的方式推进开展两国国民能够切身体会到的实质性合作。为从国会层面上提供支持，将加强法律和制度上的支援。栗战书表示，双方应为加强意见沟通、推进韩半岛问题政治解决进程发挥积极作用。栗战书在共同记者会上表示，双方就通过对话与协商维护韩半岛和平与安全、构建韩半岛和平机制符合各方共同利益形成了共识。