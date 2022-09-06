韩美基准利率差扩大至0.75个百分点 韩央行或不得不大幅加息

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韩国国际广播电台报道：美国为遏制物价上涨连续三次大幅加息，韩国银行采取大幅加息措施的可能性也日渐上升。当地时间20日-21日，美联储在联邦公开市场委员会会议上宣布加息0.75个百分点，将政策利率联邦基金利率目标区间从2.25%-2.50%上调至3.00%-3.25%。这是继今年6月和7月后，美联储连续第三次大幅加息，反映出当地物价上涨压力之剧。联邦公开市场委员会委员表示，从反映今后利率水平的点阵图来看，到年底美联储利率有可能达到4.4%。此次加息导致韩美基准利率时隔仅一个月再次出现逆转。今年7月美联储大幅加息后，美国基准利率（2.25%-2.50%）时隔两年半超过韩国（2.25%）。8月25日韩国银行加息0.25个百分点，追平美国，但目前差距再次拉大至0.75个百分点。若韩国银行持续以小幅加息来应对美联储的大幅加息，那么到今年底两国利率差有可能达到1.50个百分点的历史最高水平。由于美国加息步伐快于预期，韩国银行金融货币委员会在今年10月和11月召开的最后两次货币政策方向会议上将不得不上调基准利率。若韩国基准利率大幅低于美国，将导致外资流出、韩元贬值的风险加剧。韩元贬值又将进一步推升进口产品价格，为持续走高的物价火上浇油。关键在于上调幅度。若国内9月消费者物价指标并未呈现出明显的物价触顶信号，且外资从股市和债券市场趋势性流出、韩元贬值快于预期，那么央行将不得不大幅加息。