美大幅加息导致韩金融市场动荡 央行行长暗示或加息0.5个百分点

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韩国国际广播电台报道：随着韩国和美国基准利率出现逆转，韩元兑美元汇率盘中时隔13年6个月跌破1400韩元大关。22日，首尔外汇市场韩元兑美元汇率以1398韩元开盘后很快跌破1400韩元。上一次韩元兑美元汇率失守1400韩元还是2009年3月全球金融危机期间。汇率猛跌主要受到了美国加息使韩美基准利率再次出现逆转的影响。目前韩国基准利率为2.50%，美国则为3.00%-3.25%，这可能促使国际投资者抛售韩元金融产品，转而购买美元产品。事实上，受外国投资者在韩国股市进行抛售的影响，韩国综合股价指数下跌超过1%，在2310点左右徘徊。科斯达克指数下跌将近2%，在740点附近震荡。韩国央行行长李昌镛此前倾向于以0.25%的小幅度加息，但22日紧急宏观经济金融会议后回答记者提问时却表示，这一基调的前提条件发生了变化，市场对美国基准利率的预期超过了4%。不过李昌镛也表示，距离决定加息水平的下次金融货币委员会会议还有2-3周的时间，将和其他委员进行细致讨论后做出决定，政策将考虑到汇率对进口物价的推升作用。这意味着央行为缩小韩美利率差距、稳定汇率，有可能将加息幅度从0.25%扩大至0.5%。经济副总理秋庆镐表示，汇率在未来一段时间内将持续动荡，将迅速、果断地应对市场上的一边倒现象。