韩元兑美元汇率报收1409.7韩元 盘中一度跌破1410韩元

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韩国国际广播电台报道：22日，韩元兑美元汇率盘中时隔13年6个月跌破1410韩元，跌势持续。当天，首尔外汇市场韩元兑美元汇率报收1409.7韩元，较前一个交易日下跌15.5韩元。当天，汇率以1398.0韩元开盘后很快失守1400韩元大关，收盘前曾一度跌至1413.5韩元。这是韩元兑美元汇率自全球金融危机期间的2009年3月31日后，时隔13年6个月首次跌破1410韩元。受隔夜美联储加息决定的影响，美元持续走强。当地时间21日，美联储宣布加息0.75个百分点，并暗示今后将继续采取高强度紧缩政策。预计美联储将在今年剩下的两次联邦公开市场委员会会议上继续实施高达0.50个百分点和0.75个百分点的大幅加息措施。美联储主席鲍威尔在记者会上强调，在确定物价涨幅朝着2%的区间下滑之前将不会考虑降息。反映主要六国货币兑美元汇率变化情况的美元指数突破111，创下20年来的最高水平。韩国企划财政部等有关部门表示，将适时采取市场稳定措施，但很难阻止美元升值造成的韩元汇率趋势性下跌。副总理兼企划财政部长官秋庆镐当天在紧急宏观经济金融会议后与记者见面时表示，最近汇率上涨导致投机心理加剧，将积极应对由此产生的一边倒现象。政府将动用所有可行的手段，在必要时刻予以果断、迅速的应对。央行行长李昌镛也表示，相较韩国经济的基本面，汇市资金过于倒向一边，将采取应对措施。当天，韩元兑日元裁定汇率为每100日元兑970.70韩元，较前一个交易日（下午3时30分标准价971.35韩元）上涨0.65韩元。当天，韩国综合股价指数报收2332.31点，较前一天下跌0.62%。