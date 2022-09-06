经合组织：韩女性平均初育年龄从26岁升至32岁 亟需改善劳动文化

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韩国国际广播电台报道：经合组织（OECD）25日公布的《2022年韩国经济报告》显示，韩国女性平均初次生育的年龄从1993年的26.23岁上升至2020年的32.30岁，在不到一代人的时间里上升了6.07岁。同期，美国女性的平均初育年龄从24.4岁上升至27.1岁（+2.7岁），英国从25.8岁升至29.1岁（+3.3岁），挪威从26.0岁升至29.9岁（+3.9岁）。在亚洲地区，日本从27.2岁升至30.7岁（+3.5岁）。日本女性的平均初育年龄于2011年首次超过30岁（30.1岁），但从2015年起连续六年停留在30.7岁。而韩国则逐年上升，2010年为30.10岁、2015年为31.20岁、2019年为32.16岁、去年达到32.6岁。以2020年为准，韩国出生人口为27.23万人，有史以来首次跌破30万人，总和生育率为0.84名，在经合组织中垫底。总和生育率指平均每名女性一生中预计生育的子女数。韩国的总和生育率在1960年为6.0名、1976年为3.0名、1983年为2.06名、2017年为1.05名、2018年跌破1.0名、去年跌至0.81名。今年第二季度，韩国总和生育率为0.75名，是历年同期最低值。从其他国家的总和生育率来看，美国在1960年、2000年和2020年分别为3.65名、2.06名和1.64名，英国为2.72名、1.64名和1.56名，挪威为2.91名、1.85名和1.48名，日本为2.0名、1.36名和1.33名，减幅均缓于韩国。经合组织指出，韩国女性面对着在工作与家庭之间的残酷选择，因此推迟生育。另外，韩国职场存在长时间劳动的文化，女性承担的家务也十分沉重，高昂的子女教育和居住费用、女性生育后难以重返职场等也影响了生育决定。经合组织强调，韩国有必要制定扩大免费保育和带薪育儿休假等政策，并改变劳动文化。此外，就业岗位配对、公共支援等措施能够提高青年的实际收入，有利于建立家庭。经合组织还建议通过税收或社会保障积金来确保带薪育儿休假。