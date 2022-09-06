韩美、韩日北核问题代表时隔一天再次通话 商定加强合作

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韩国国际广播电台报道：在北韩连续发射导弹进行挑衅之际，韩国与美国、韩国与日本北韩核问题首席代表时隔一天再次通话，商定为国际社会联合应对北韩问题持续加强双边和三边合作。外交部表示，韩方北核问题首席代表、韩半岛和平交涉本部长金健当地时间29日在韩国驻法国大使馆与美国对北韩政策特别代表金成和日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕分别进行了韩美、韩日北核问题首席代表电话协商。此前28日，金健也曾同二人分别通话，商讨共同应对北韩射导的事宜。金健与美日代表对北韩连续两天发射短程弹道导弹等最近五天期间强行进行三次导弹挑衅深表担忧，强烈谴责北韩持续发起挑衅、公然违反联合国安理会决议、加剧对韩半岛及国际社会的威胁。韩美日商定尽快通过三方北核问题首席代表电话协商，深入讨论应对方案。另外，为商讨北韩核问题正对欧盟和北约进行访问的金健29日与法国外交部负责政治事务和安全的总干事菲利普·埃雷拉举行了旨在应对北核问题的第五次韩法高级别磋商。金健与埃雷拉对北韩颁布核武力政策法令、持续加剧包括发射短程弹道导弹在内的核导威胁深表担忧，就强化两国合作应对北韩威胁的具体方案进行了协商。金健向法方介绍了韩国政府的北韩无核化路线图即“大胆构想”。埃雷拉表示，法国政府积极支持韩国政府基于“大胆构想”为重启无核化协商作出的努力。