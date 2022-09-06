北韩12架军机示威飞行 韩战机立即出击应对

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩战斗机和轰炸机等12架军机6日在韩军“特别监视线”以南编队飞行进行武力示威，并进行了空对地射击演练。韩军立即出动F-15K战斗机等30余架空中战力进行应对。联合参谋本部表示，6日下午2时许，北韩军8架战斗机和4架轰炸机共12架军机在“特别监视线”南侧进行示威性质的飞行。韩国军方推测，北韩军机在从“特别监视线”南侧黄海道谷山飞往黄州的途中，在特定地区进行了约一个小时的空对地射击演练。韩军立即出动F-15K战斗机等30余架军机进行压倒性应对。鉴于战斗机极高的飞行速度，韩军为迅速进行应对而设定了“特别监视线”，“特别监视线”位于“战术行动线”北部约数十公里处。北韩军机当天并未越过“战术行动线”。北韩军机进行编队飞行的谷山位于南北接壤地区京畿道涟川以北80余公里处，距离首尔110余公里。北韩军此次示威飞行和韩军应对状况持续了约一个小时。这是北韩军机首次编队进行示威飞行，不过此次飞行并未违反《9.19军事协议》。韩美、韩美日近日连续举行联合军演，以应对北韩持续发射弹道导弹，北韩军此次飞行是对系列联合军演进行的抗议。尤其是韩美此前为应对北韩4日发射中程弹道导弹而进行了编队飞行，北韩此次飞行或意在对此进行抗议。4日，韩国空军F-15K战斗机和美国空军F-16战斗机等八架军机组成攻击编队飞行，向西海稷岛假想目标发射空对地直击弹，展开了精密轰炸训练。韩军表示，正在韩美紧密合作下密切关注北韩军的动向，同时维持牢固的应对态势应对北韩挑衅。